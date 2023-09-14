Курсы криптовалют к доллару на 14 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $390.94. Сегодня актив торгуется на уровне $26,179.43748547*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00073 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 сентября 2023 года составляет $0.08095759*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $30.74. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,606.71656191*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0129. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27738702*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 14 сентября 2023 года составляет $0.99877031*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.62. Актив торгуется на уровне $61.70735297*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.18. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.10076273*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.006. Криптовалюта сегодня стоит $0.48099563*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00059. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06119666*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.