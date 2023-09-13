Курсы криптовалют к доллару на 13 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $65.01. Сегодня актив торгуется на уровне $26,019.21319383*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00197 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 сентября 2023 года составляет $0.0807187*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $3.46. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,598.54802163*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27381509*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0007. Курс TUSD 13 сентября 2023 года составляет $0.9986828*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.53. Актив торгуется на уровне $60.21273075*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.14. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.06422681*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0005. Криптовалюта сегодня стоит $0.47890453*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00095. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06139196*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.