Курсы криптовалют к доллару на 12 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $73.84. Сегодня актив торгуется на уровне $25,379.04668206*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00006 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 сентября 2023 года составляет $0.07780153*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $26.72. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,571.85802924*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27327453*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 12 сентября 2023 года составляет $0.99844583*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.90. Актив торгуется на уровне $59.73043363*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.790956*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0176. Криптовалюта сегодня стоит $0.4761234*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06054068*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.