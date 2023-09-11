Курсы криптовалют к доллару на 11 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $119.94. Сегодня актив торгуется на уровне $25,793.64826336*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 сентября 2023 года составляет $0.07829993*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $18.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,616.651751*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0108. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28214299*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 11 сентября 2023 года составляет $0.99847566*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.48. Актив торгуется на уровне $61.13897886*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.00025516*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.005. Криптовалюта сегодня стоит $0.49707609*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00177. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06131917*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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