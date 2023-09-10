Курсы криптовалют к доллару на 10 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $16.59. Сегодня актив торгуется на уровне $25,870.21506112*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00026 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 сентября 2023 года составляет $0.07897103*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $3.33. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,633.34484083*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29395577*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 10 сентября 2023 года составляет $0.99864442*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.11. Актив торгуется на уровне $62.88146722*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.40687086*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0007. Криптовалюта сегодня стоит $0.50286916*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0633792*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.