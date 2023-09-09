Курсы криптовалют к доллару на 9 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $384.64. Сегодня актив торгуется на уровне $25,946.38616344*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00009 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 сентября 2023 года составляет $0.07885177*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $12.25. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,636.71244034*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29362302*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 9 сентября 2023 года составляет $0.99875568*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.74. Актив торгуется на уровне $62.70017676*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.40198668*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0025. Криптовалюта сегодня стоит $0.50226828*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06327829*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.