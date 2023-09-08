Курсы криптовалют к доллару на 8 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $421.95. Сегодня актив торгуется на уровне $26,027.47169154*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 сентября 2023 года составляет $0.07903392*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $6.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,640.58549653*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29645848*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 8 сентября 2023 года составляет $0.99836738*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.25. Актив торгуется на уровне $63.32348777*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.52969736*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0021. Криптовалюта сегодня стоит $0.50124224*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06336942*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.