Курсы криптовалют к доллару на 7 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $56.36. Сегодня актив торгуется на уровне $25,700.49267776*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00155 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 сентября 2023 года составляет $0.07807611*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $7.19. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,632.89138263*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29445199*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 7 сентября 2023 года составляет $0.9985533*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.18. Актив торгуется на уровне $62.77076321*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.44335223*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0015. Криптовалюта сегодня стоит $0.50029226*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00038. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06356015*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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