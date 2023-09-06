Курсы криптовалют к доллару на 6 сентября 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $87.24. Сегодня актив торгуется на уровне $25,753.93295015*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00043 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 сентября 2023 года составляет $0.07746039*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $15.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,631.90934994*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29383203*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 6 сентября 2023 года составляет $0.99873653*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.30. Актив торгуется на уровне $63.11648091*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.33581687*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0012. Криптовалюта сегодня стоит $0.50350851*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00092. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06402868*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2035445-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-sentyabrya-2023-goda/