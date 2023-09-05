Курсы криптовалют к доллару на 5 сентября 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $293.27. Сегодня актив торгуется на уровне $25,840.40237811*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 сентября 2023 года составляет $0.07710785*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $19.71. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,628.52638589*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0034. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29224822*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 5 сентября 2023 года составляет $0.9985667*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.06. Актив торгуется на уровне $63.83881214*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.30683743*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0042. Криптовалюта сегодня стоит $0.50473839*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06312264*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2035286-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-sentyabrya-2023-goda/