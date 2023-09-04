Курсы криптовалют к доллару на 4 сентября 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $123.67. Сегодня актив торгуется на уровне $25,941.20708839*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 сентября 2023 года составляет $0.0769518*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $1.71. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,635.87431016*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29193303*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 4 сентября 2023 года составляет $0.99841796*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.32. Актив торгуется на уровне $64.25117988*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.40298098*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0076. Криптовалюта сегодня стоит $0.50552323*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00022. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06332974*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2035109-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-sentyabrya-2023-goda/