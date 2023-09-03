Курсы криптовалют к доллару на 3 сентября 2023 года

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $65.43. Сегодня актив торгуется на уровне $25,842.93661668*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00063 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 сентября 2023 года составляет $0.07674474*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $3.72. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,635.06018386*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29138853*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0005. Курс TUSD 3 сентября 2023 года составляет $0.9984047*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.33. Актив торгуется на уровне $64.14625453*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.42184616*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0041. Криптовалюта сегодня стоит $0.49790102*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06366148*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2035028-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-sentyabrya-2023-goda/