Курсы криптовалют к доллару на 2 сентября 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $285.50. Сегодня актив торгуется на уровне $25,799.62355627*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00122 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 сентября 2023 года составляет $0.07665481*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $19.75. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,630.21438239*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29269811*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 2 сентября 2023 года составляет $0.99807765*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.57. Актив торгуется на уровне $63.30948953*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.45387943*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0122. Криптовалюта сегодня стоит $0.50086574*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00024. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06345882*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2034986-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-sentyabrya-2023-goda/