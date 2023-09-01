Курсы криптовалют к доллару на 1 сентября 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,134.37. Сегодня актив торгуется на уровне $26,589.68025822*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00173 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 сентября 2023 года составляет $0.07623112*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $47.37. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,674.15530046*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0069. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29787572*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 1 сентября 2023 года составляет $0.99850095*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $3.15. Актив торгуется на уровне $65.6116987*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.36. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.67967018*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.016. Криптовалюта сегодня стоит $0.51533058*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00152. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06504674*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2034798-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-sentyabrya-2023-goda/