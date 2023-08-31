Курсы криптовалют к доллару на 31 августа 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $176.87. Сегодня актив торгуется на уровне $27,285.70343073*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00118 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 августа 2023 года составляет $0.075999*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $19.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,709.63593999*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0085. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30767435*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 31 августа 2023 года составляет $0.99908564*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.68. Актив торгуется на уровне $67.41305414*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.58. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.18421403*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0074. Криптовалюта сегодня стоит $0.5284355*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06531015*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2034629-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-31-avgusta-2023-goda/