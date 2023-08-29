Курсы криптовалют к доллару на 29 августа 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $70.53. Сегодня актив торгуется на уровне $26,054.71692674*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0011 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 августа 2023 года составляет $0.07692396*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.57. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,646.8844919*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0019. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29855336*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 29 августа 2023 года составляет $0.99944763*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.57. Актив торгуется на уровне $64.94812673*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.78644402*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0012. Криптовалюта сегодня стоит $0.51851237*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00071. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0628632*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2034385-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-avgusta-2023-goda/