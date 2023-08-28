Курсы криптовалют к доллару на 28 августа 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $9.30. Сегодня актив торгуется на уровне $26,079.52827116*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00026 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 августа 2023 года составляет $0.07741168*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.61. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,653.03735117*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0024. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29936502*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 28 августа 2023 года составляет $0.99962918*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.17. Актив торгуется на уровне $65.17020316*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.92802438*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0052. Криптовалюта сегодня стоит $0.52429907*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00032. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06310367*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2034206-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-avgusta-2023-goda/