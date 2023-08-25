Курсы криптовалют к доллару на 25 августа 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $332.02. Сегодня актив торгуется на уровне $26,214.75998971*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00133 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 августа 2023 года составляет $0.07701836*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $20.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,656.40266501*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30607637*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 25 августа 2023 года составляет $0.99963883*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.53. Актив торгуется на уровне $64.84344545*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.98303052*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0114. Криптовалюта сегодня стоит $0.52066981*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00144. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06296841*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2033922-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-avgusta-2023-goda/