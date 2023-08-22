Курсы криптовалют к доллару на 22 августа 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $34.64. Сегодня актив торгуется на уровне $26,036.29191551*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00093 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 августа 2023 года составляет $0.07504478*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $12.94. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,667.88269318*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0053. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30146071*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 22 августа 2023 года составляет $0.99989111*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.24. Актив торгуется на уровне $66.07492967*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.13. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.70677273*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0108. Криптовалюта сегодня стоит $0.52075973*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0624021*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2033414-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-avgusta-2023-goda/