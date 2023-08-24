Курсы криптовалют к доллару на 24 августа 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $435.70. Сегодня актив торгуется на уровне $26,302.39082848*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0019 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 августа 2023 года составляет $0.07705368*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $43.65. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,664.98701444*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0112. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30797533*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 24 августа 2023 года составляет $0.99953767*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.06. Актив торгуется на уровне $65.5535344*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.53. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.8972375*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0094. Криптовалюта сегодня стоит $0.52467608*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00135. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06375386*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2033745-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-avgusta-2023-goda/