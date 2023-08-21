Курсы криптовалют к доллару на 21 августа 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $14.56. Сегодня актив торгуется на уровне $26,127.75423803*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00161 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 августа 2023 года составляет $0.07544022*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $8.92. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,675.20604828*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0024. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30738217*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 21 августа 2023 года составляет $0.99991062*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.98. Актив торгуется на уровне $65.3407318*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.51567413*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0138. Криптовалюта сегодня стоит $0.53830617*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00037. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06396949*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2033250-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-avgusta-2023-goda/