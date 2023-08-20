Курсы криптовалют к доллару на 20 августа 2023 года

Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $137.73. Сегодня актив торгуется на уровне $26,023.99924081*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00087 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 августа 2023 года составляет $0.07378854*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $8.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,671.54178552*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30680338*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 20 августа 2023 года составляет $0.99962089*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.31. Актив торгуется на уровне $64.11275697*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.13. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.50335756*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.013. Криптовалюта сегодня стоит $0.51437074*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00033. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06370623*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2033169-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-avgusta-2023-goda/