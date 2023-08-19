Курсы криптовалют к доллару на 19 августа 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $435.65. Сегодня актив торгуется на уровне $26,204.1667214*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00119 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 августа 2023 года составляет $0.07289818*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $17.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,670.70972224*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0037. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30503582*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 19 августа 2023 года составляет $0.99931344*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.41. Актив торгуется на уровне $64.60785367*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.21. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.50027318*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0111. Криптовалюта сегодня стоит $0.50360614*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00281. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06270351*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2033128-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-avgusta-2023-goda/