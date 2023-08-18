Курсы криптовалют к доллару на 18 августа 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,249.75. Сегодня актив торгуется на уровне $27,273.31175968*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0029 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 августа 2023 года составляет $0.07393381*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $120.95. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,702.31742482*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0311. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30805965*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.001. Курс TUSD 18 августа 2023 года составляет $0.9994656*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $10.61. Актив торгуется на уровне $68.0417892*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.33105509*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0967. Криптовалюта сегодня стоит $0.53040632*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0072. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06281352*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2032983-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-avgusta-2023-goda/