Курсы криптовалют к доллару на 17 августа 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $574.79. Сегодня актив торгуется на уровне $28,946.18755441*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00153 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 августа 2023 года составляет $0.07540695*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $30.68. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,811.97546546*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0108. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33351361*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 17 августа 2023 года составляет $1.00023943*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $4.09. Актив торгуется на уровне $75.98706311*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.23429805*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0172. Криптовалюта сегодня стоит $0.59439853*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00286. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06841915*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2032803-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-avgusta-2023-goda/