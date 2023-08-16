Курсы криптовалют к доллару на 16 августа 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $173.49. Сегодня актив торгуется на уровне $29,309.29440162*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00074 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 августа 2023 года составляет $0.07683437*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $15.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,834.43974765*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0219. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34999051*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0007. Курс TUSD 16 августа 2023 года составляет $0.99975019*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.40. Актив торгуется на уровне $80.09075053*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.88. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.86177389*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0233. Криптовалюта сегодня стоит $0.61256403*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00348. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07191905*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2032640-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-avgusta-2023-goda/