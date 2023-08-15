Курсы криптовалют к доллару на 15 августа 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2.73. Сегодня актив торгуется на уровне $29,457.23501834*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 августа 2023 года составляет $0.0774321*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $2.09. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,847.98451265*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36504703*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 15 августа 2023 года составляет $0.99933505*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.50. Актив торгуется на уровне $82.22774585*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.50699572*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0012. Криптовалюта сегодня стоит $0.6299503*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07505664*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2032485-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-avgusta-2023-goda/