Курсы криптовалют к доллару на 14 августа 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $13.82. Сегодня актив торгуется на уровне $29,327.37960855*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 августа 2023 года составляет $0.07737633*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $3.13. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,846.02754962*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36753707*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 14 августа 2023 года составляет $0.99959843*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.21. Актив торгуется на уровне $82.59345612*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.61141929*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0008. Криптовалюта сегодня стоит $0.62952465*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00155. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07539955*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2032330-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-avgusta-2023-goda/