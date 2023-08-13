Курсы криптовалют к доллару на 13 августа 2023 года

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $16.49. Сегодня актив торгуется на уровне $29,424.16638829*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 августа 2023 года составляет $0.07746182*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.11. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,850.19597894*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37024297*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 13 августа 2023 года составляет $1.00014721*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.46. Актив торгуется на уровне $83.56215395*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.05. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.71053047*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0004. Криптовалюта сегодня стоит $0.62861563*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00028. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07670849*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2032258-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-avgusta-2023-goda/