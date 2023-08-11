Курсы криптовалют к доллару на 11 августа 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $170.64. Сегодня актив торгуется на уровне $29,506.85350748*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00049 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 августа 2023 года составляет $0.07722431*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $6.20. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,852.93220057*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3678458*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 11 августа 2023 года составляет $1.00007474*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.87. Актив торгуется на уровне $83.50398553*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.73770181*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0025. Криптовалюта сегодня стоит $0.63194735*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00044. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07589521*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2032072-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-avgusta-2023-goda/