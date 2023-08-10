Курсы криптовалют к доллару на 10 августа 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $134.23. Сегодня актив торгуется на уровне $29,728.43387849*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00046 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 августа 2023 года составляет $0.07661355*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $1.92. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,857.70872147*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36961678*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 10 августа 2023 года составляет $1.0003256*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.35. Актив торгуется на уровне $83.89922657*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.85507216*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0018. Криптовалюта сегодня стоит $0.64838394*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00122. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07537784*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2031935-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-avgusta-2023-goda/