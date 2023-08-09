Курсы криптовалют к доллару на 9 августа 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $521.78. Сегодня актив торгуется на уровне $29,645.24826253*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00043 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 августа 2023 года составляет $0.07671515*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $24.37. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,851.39500566*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36983387*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 9 августа 2023 года составляет $1.00061246*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.42. Актив торгуется на уровне $83.76200093*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.24. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.84358674*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.019. Криптовалюта сегодня стоит $0.63136375*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00086. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07450133*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2031772-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-avgusta-2023-goda/