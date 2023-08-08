Курсы криптовалют к доллару на 8 августа 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $32.42. Сегодня актив торгуется на уровне $29,048.95172026*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 августа 2023 года составляет $0.07668477*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $8.31. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,824.40893408*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0128. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36848725*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 8 августа 2023 года составляет $1.00029582*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.81. Актив торгуется на уровне $81.85924601*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.32. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.65444118*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0056. Криптовалюта сегодня стоит $0.61543797*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00134. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07361578*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2031617-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-avgusta-2023-goda/