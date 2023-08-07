Курсы криптовалют к доллару на 7 августа 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $98.67. Сегодня актив торгуется на уровне $29,095.8198111*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00032 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 августа 2023 года составляет $0.07707556*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $3.93. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,834.30563981*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3737662*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 7 августа 2023 года составляет $1.00029967*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.14. Актив торгуется на уровне $82.8323655*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.91158127*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0096. Криптовалюта сегодня стоит $0.62881313*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00074. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07502994*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2031475-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-avgusta-2023-goda/