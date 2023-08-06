Курсы криптовалют к доллару на 6 августа 2023 года

Криптовалюта. Көрнекі сурет: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $30.53. Сегодня актив торгуется на уровне $29,057.51740636*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00139 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 августа 2023 года составляет $0.0771461*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.29. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,833.9837317*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0104. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36781417*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 6 августа 2023 года составляет $1.00102798*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.10. Актив торгуется на уровне $82.69471948*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.88919306*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0122. Криптовалюта сегодня стоит $0.62708225*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00203. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0758147*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2031405-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-avgusta-2023-goda/