Курсы криптовалют к доллару на 5 августа 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $66.76. Сегодня актив торгуется на уровне $29,145.69704384*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00137 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 августа 2023 года составляет $0.07704279*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $1.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,836.01912648*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0067. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36562356*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 5 августа 2023 года составляет $1.00113267*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.66. Актив торгуется на уровне $82.57241747*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.14. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.93058979*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.041. Криптовалюта сегодня стоит $0.64370795*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0738975*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2031370-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-avgusta-2023-goda/