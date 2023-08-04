Курсы криптовалют к доллару на 4 августа 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $20.84. Сегодня актив торгуется на уровне $29,205.79283845*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00085 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 августа 2023 года составляет $0.07697246*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $6.48. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,840.21126532*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0054. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37019037*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 4 августа 2023 года составляет $1.00105682*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $4.56. Актив торгуется на уровне $84.86741442*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.99049916*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.018. Криптовалюта сегодня стоит $0.66779525*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07391554*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2031230-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-avgusta-2023-goda/