Курсы криптовалют к доллару на 3 августа 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $450.81. Сегодня актив торгуется на уровне $29,326.28707692*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0016 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 августа 2023 года составляет $0.07705377*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $22.22. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,844.83678297*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0076. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37617223*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 3 августа 2023 года составляет $1.00102543*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $5.32. Актив торгуется на уровне $89.00107356*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.28. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.11828021*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0175. Криптовалюта сегодня стоит $0.68861145*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00298. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07530038*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2031094-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-avgusta-2023-goda/