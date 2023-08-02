Курсы криптовалют к доллару на 2 августа 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $808.94. Сегодня актив торгуется на уровне $29,261.33835407*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00096 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 августа 2023 года составляет $0.07813112*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $36.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,845.86177146*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0047. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3806718*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.003. Курс TUSD 2 августа 2023 года составляет $1.00020099*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.79. Актив торгуется на уровне $92.38490865*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.26927146*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0129. Криптовалюта сегодня стоит $0.69474508*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00135. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07703905*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2030934-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-avgusta-2023-goda/