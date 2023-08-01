Курсы криптовалют к доллару на 1 августа 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $601.88. Сегодня актив торгуется на уровне $29,208.76174985*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0028 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 августа 2023 года составляет $0.07828635*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $43.32. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,850.27777561*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0125. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38251654*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 1 августа 2023 года составляет $0.99848774*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $4.13. Актив торгуется на уровне $92.14290278*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.69. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.47014627*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.019. Криптовалюта сегодня стоит $0.69998727*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00261. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07783303*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2030795-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-avgusta-2023-goda/