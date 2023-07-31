Курсы криптовалют к доллару на 31 июля 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $110.96. Сегодня актив торгуется на уровне $29,308.04617142*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00312 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 июля 2023 года составляет $0.08105294*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $9.01. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,868.6001382*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0027. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39051987*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 31 июля 2023 года составляет $0.99857065*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.51. Актив торгуется на уровне $93.97930899*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.25. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.76843502*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0038. Криптовалюта сегодня стоит $0.711738*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00142. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07895506*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2030643-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-31-iyulya-2023-goda/