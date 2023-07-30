Курсы криптовалют к доллару на 30 июля 2023 года

Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $56.97. Сегодня актив торгуется на уровне $29,320.7492491*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00138 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 июля 2023 года составляет $0.08381316*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.98. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,876.281623*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39000977*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 30 июля 2023 года составляет $0.99893463*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $3.47. Актив торгуется на уровне $93.39294132*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.52901368*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0007. Криптовалюта сегодня стоит $0.71050405*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00243. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07960293*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2030577-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-iyulya-2023-goda/