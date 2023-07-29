Курсы криптовалют к доллару на 29 июля 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $117.46. Сегодня актив торгуется на уровне $29,300.79393493*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00132 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 июля 2023 года составляет $0.08407505*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $10.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,870.16720786*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0044. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38754445*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 29 июля 2023 года составляет $0.99911311*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.14. Актив торгуется на уровне $91.31642452*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.50821948*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0037. Криптовалюта сегодня стоит $0.71100469*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00028. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07710105*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2030530-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-iyulya-2023-goda/