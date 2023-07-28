Курсы криптовалют к доллару на 28 июля 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $151.35. Сегодня актив торгуется на уровне $29,329.3740654*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00079 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 июля 2023 года составляет $0.08261993*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $13.30. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,870.23243091*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0064. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38785066*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 28 июля 2023 года составляет $0.99925035*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.04. Актив торгуется на уровне $90.79555915*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.48467533*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0034. Криптовалюта сегодня стоит $0.71644907*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00065. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07838197*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2030397-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-iyulya-2023-goda/