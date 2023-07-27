Курсы криптовалют к доллару на 27 июля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $165.78. Сегодня актив торгуется на уровне $29,358.41062809*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00044 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 июля 2023 года составляет $0.08169537*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $17.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,865.04588336*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0071. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38620471*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 27 июля 2023 года составляет $0.9993262*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.43. Актив торгуется на уровне $89.97782449*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.17105709*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.007. Криптовалюта сегодня стоит $0.70968713*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0021. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07875116*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2030248-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-iyulya-2023-goda/