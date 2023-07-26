Курсы криптовалют к доллару на 26 июля 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $127.04. Сегодня актив торгуется на уровне $29,209.23131147*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00071 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 июля 2023 года составляет $0.08134047*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $7.37. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,857.83135157*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38415196*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 26 июля 2023 года составляет $0.99937836*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.54. Актив торгуется на уровне $89.36359819*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.045394*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0143. Криптовалюта сегодня стоит $0.6977327*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00342. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07949783*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2030095-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-iyulya-2023-goda/