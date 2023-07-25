Курсы криптовалют к доллару на 25 июля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $593.27. Сегодня актив торгуется на уровне $29,250.22010382*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00096 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 июля 2023 года составляет $0.08124344*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $16.30. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,850.17099552*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0158. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39011169*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 25 июля 2023 года составляет $0.99937402*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.95. Актив торгуется на уровне $89.52930519*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.41. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.09240279*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.031. Криптовалюта сегодня стоит $0.70272791*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00606. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07515707*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2029939-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-iyulya-2023-goda/