Курсы криптовалют к доллару на 24 июля 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $143.46. Сегодня актив торгуется на уровне $29,990.24075639*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00154 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 июля 2023 года составляет $0.08343861*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $2.18. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,883.19909984*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40452192*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 24 июля 2023 года составляет $0.99967256*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.52. Актив торгуется на уровне $92.6510827*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.66705461*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0088. Криптовалюта сегодня стоит $0.73900053*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07186482*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2029780-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-iyulya-2023-goda/