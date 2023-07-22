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Курсы криптовалют к доллару на 22 июля 2023 года

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Символы криптовалют изображены на мониторах
Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $5.78. Сегодня актив торгуется на уровне $29,871.62871621*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.01004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 июля 2023 года составляет $0.08709424*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $3.92. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,892.83463942*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0018. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40139155*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 22 июля 2023 года составляет $0.99951428*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.08. Актив торгуется на уровне $93.83182131*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.75520272*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0187. Криптовалюта сегодня стоит $0.77751292*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00081. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07355715*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2029676-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-iyulya-2023-goda/

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