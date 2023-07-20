Курсы криптовалют к доллару на 20 июля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $112.52. Сегодня актив торгуется на уровне $29,978.29525455*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00043 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 июля 2023 года составляет $0.0800145*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $18.36. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,902.39928832*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0048. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40137779*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 20 июля 2023 года составляет $0.99979043*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.42. Актив торгуется на уровне $92.67174413*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.86370957*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0343. Криптовалюта сегодня стоит $0.8110108*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00072. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07011819*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2029372-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-iyulya-2023-goda/